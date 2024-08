Daredevil liczy na zaproszenie do Avengers. Charlie Cox wspomina żółto-czerwony kostium

fot. Marvel Studios

Charlie Cox i jego Matt Murdock, czyli Daredevil, na dobre rozgościł się w Kinowym Uniwersum Marvela. Pojawił się już w trzech produkcjach MCU, w tym w filmie o Spider-Manie. Aktor wyraził chęci do połączenia sił z Pajączkiem w przyszłości zważywszy na ich znajomość z komiksów, ale to nie jedyny superbohater, z którym chciałby się spotkać na wielkim ekranie. Chodzi oczywiście o popularnych Avengers.

Muszę być bardzo ostrożny. Nie mogę tego powiedzieć! Nie powiem, bo jest wiele postaci, z którymi chciałbym połączyć siły. Ale jest jedna konkretna grupa, do której chciałbym dostać zaproszenie. Ale o tym porozmawiamy później!

Charlie Cox wspomina żółto-czerwony kostium

Aktor wypowiedział się też o swoim udziale w serialu Mecenas She-Hulk i żółto-czerwonym stroju, który jego bohater nosił w tamtej produkcji:

Wysłali mnie samolotem do Los Angeles na przymiarki. [...] Wszedłem do tego pokoju sam, a na ścianie wisiał rysunek czerwono-złotego kostiumu. Pomyślałem: "O, stary, ale super." To był pierwszy raz, gdy go zobaczyłem. "Cholera, to tak fajne." W tamtej chwili byłem po prostu fanem i to, że mogłem założyć ten strój było super.