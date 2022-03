The Dark Pictures: The Devil In Me - nominowana do Oscara Jessie Buckley w obsadzie gry

fot. materiały prasowe

Studio Supermassive Games powoli odsłania karty związane z finałem 1. sezonu cyklu The Dark Pictures. Najnowsza odsłona nosząca podtytuł The Devil in Me nie ma jeszcze określonej daty premiery, ale poznaliśmy część obsady. W rolę jednej z bohaterek, Kate Wilder, wcieli się Jessie Buckley, irlandzka aktorka, która nominowana była do Oscara za rolę w filmie Córka.

Szczegóły gry są owiane tajemnicą. Wiemy jednak, wokół jakiego wątku produkcja będzie krążyła. Tym razem twórcy postanowili sięgnąć po historie związaną z osobą doktora Henry'ego Howarda Holmesa, uznawanego za pierwszego seryjnego mordercę Ameryki. Szacuje się, że ten zbrodniarz pojmał i zamordował około 100 gości swojego hotelu, który otworzył w 1983 roku w Chicago. Skazany został tylko za jedną zbrodnię.

https://twitter.com/SuperMGames/status/1508458910272864258

The Dark Pictures: The Devil in Me zadebiutuje w tym roku na PC, PS4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S/X.

