The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me - teaser zapowiada zbliżający się koniec 1. sezonu gry

fot. Bandai Namco

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me będzie kolejną odsłoną antologii horrorów od Supermassive Games. Pierwszy teaser tej produkcji pojawił się w House of Ashes, które zadebiutowało na rynku 22 października. Materiał zdradza, że tym razem prawdopodobnie otrzymamy nieco bardziej przyziemną historię i zamiast wątków paranormalnych dostaniemy tu opowieść o seryjnym mordercy.

Krótkie wideo zapowiada też wprost, że The Devil in Me będzie "finałem sezonu". Warto przypomnieć, że twórcy i wydawca już wcześniej zapowiadali, że The Dark Pictures Anthology to projekt, w którego skład ma wejść osiem gier. Można więc założyć, że zostaną one rozdzielone na dwie części.

Data premiery The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me nie została jeszcze ujawniona. Patrząc jednak, że przerwy między poprzednimi częściami wynosiły mniej więcej dwanaście miesięcy, debiutu tej odsłony możemy spodziewać się prawdopodobnie jesienią 2022 roku.