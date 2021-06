The Dark Pictures: House of Ashes. Zwiastun gry ujawnia mroczną naturę jaskiń

Bandai Namco

Potwory musiały poczekać. W swoim materiale z prezentacji The Dark Pictures Anthology: House of Ashesnarzekałem, że twórcy nie pokazali nic z mrocznych stworów czających się jaskiniach, które odwiedzą nasi bohaterowie. Dziś jednak jestem zadowolony. Bo w końcu Supermassive Games zdecydowało się pokazać, co drzemie w jaskini. I robi to znakomite wrażenie.

To jednak nie wszystko. Podczas Summer Games Fest 2021 poznaliśmy datę premiery gry. W kolejną odsłonę The Dark Pictures Anthology zagramy już 22 października tego roku. Gra trafi na PC, PS4, PS5, XBO oraz Xbox Series X/S.