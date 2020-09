Darkseid da się przechytrzyć? Wróg Ligi Sprawiedliwości nie rozumie podróży w czasie

DC

W Justice League Odyssey Dana Abnetta, Liga Sprawiedliwości zmaga się z (kolejnym) największym zagrożeniem wszechczasów. Epoch, samozwańczy Władca Czasu, zamierzał napisać od nowa historię, aby wymazać z niej istnienie Darkseida. Został pokonany, a jego działania zainspirowały samego Darkseida do wykorzystania narzędzia Epocha zwanego Revision Mechanism.

Darkseid uznał, że jest gotów stać się Panem Czasu, używając narzędzia do korekty historii tak, aby całe istnienie było pod jego kontrolą. W Justice League Odyssey #24 widzimy desperacką próbę Jessiki Cruz, która realizuje swój plan Hail Mary mający na celu pokonać Derkseida. Ten obejmuje wiele podróży w czasie oraz inne nietypowe zwroty akcji - w tym powrót Starfire i Azraela po dłuższej nieobecności.

Na szczęście dla bohaterów Darkseid nie do końca rozumie z czym ma do czynienia. Kultowy przeciwnik Ligi Sprawiedliwości nie ma pełnej świadomości funkcjonowania podróży w czasie. W jednej ze scen Darkseid szantażuje Gamma Knife i Dex-Starr, aby do niego dołączyli. Ujawnia przy okazji, jak Epoch uratował bohaterkę przed nieprzemyślanym - i najwyraźniej śmiertelnym - skokiem w czasie. Warto jednak nadmienić, że podobny skok w czasie był jednym z kluczowych momentów w komiksie, ponieważ w ten sposób również przeniósł Jessicę Cruz z powrotem do dnia dzisiejszego, aby odbyła ona ostateczną bitwę z Darkseidem. To powinno antagoniście zapalić lampkę ostrzegawczą, bo oznacza to, że Epoch przewidział wszystko do chwili obecnej.

Zanim został pokonany, doskonale wiedział, co stanie się do obecnego momentu. Być może nawet Epoch nie rozumiał tego wystarczająco dobrze, ale wydaje się, że poprawnie zinterpretował bieg wydarzeń i upewniał się, że jego działania zostaną wpisane w określoną historię. Pomysł ten można porównać do filmu Avengers: Wojna bez granic, gdzie Doktor Strange zobaczył 14 milionów różnych wersji wydarzeń przyszłości. Być może zatem Epoch doskonale wiedział, co zrobić, aby zadziałać wbrew interesom Darkseida. I tutaj mamy prawdziwą ironię losu; Darkseid dzierży narzędzie Epocha do zmiany czasu i chcę wykorzystać go do własnych celów, ale być może dzieje się to wszystko dzięki działaniom Epocha, których znał konsekwencje. Kolejne wydarzenia będą bardzo ciekawe.