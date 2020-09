Legion samobójców - aktorzy z uniwersum DC wspierają The Ayer Cut

fot. WB

Legion samobójców to widowisko z 2016 roku o tytułowej drużynie złoczyńców z uniwersum DC. Film był sukcesem kasowym, jednak został zrównany z ziemią przez krytyków, a widzowie również nie patrzyli na produkcję przychylnym okiem. Jakiś czas temu pojawiła się informacja o możliwym wypuszczeniu The Ayer Cut, reżyserskiej wersji filmu. Było to pokłosie akcji mającej na celu promocję Snyder Cut Ligi Sprawiedliwości. Kolejne osoby wspierają The Ayer Cut. Co ciekawe są to aktorzy z produkcji DC. To Troy Baker, czyli głos Jokera z gry Batman: Arkham Origins, Bethany Brown, czyli Null z serialu Flash oraz Ray Porter, wcielający się z Darkseida w Snyder Cut Ligi Sprawiedliwości.

https://twitter.com/CutAyer/status/1288285449023193088

https://twitter.com/CutAyer/status/1295494457677066240

https://twitter.com/CutAyer/status/1303106835751157760

Dla przypomnienia w filmie tytułowa drużyna, w której skład wchodzą między innymi Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang i Killer Croc została powołana przez Amandę Waller i wysłana na misję, której celem jest pokonanie tajemniczego, magicznego bytu jakim jest wiedźma Enchantress, która opanowała ciało doktor June Moone. W obsadzie znaleźli się między innymi Margot Robbie, Viola Davis, Will Smith, Jared Leto oraz Joel Kinnaman.