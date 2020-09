DC FanDome okazało się dużym sukcesem. Kolejne edycje będą płatne?

fot. materiały prasowe

DC FanDome odniosło ogromny sukces. DC i Warner Bros. mogą pochwalić się 22 milionami odsłon i nieco ponad 150 milionami wyświetleń zaprezentowanych zwiastunów. Wcześniej pojawiły się doniesienia, że studio rozważa możliwość zarabiania na podobnych wydarzeniach organizowanych online. Potwierdziła to szefowa Warner Bros.

Fani mają nadzieję, że DC FanDome stanie się tradycją i organizowane będzie każdego roku. Podczas wywiadu z Variety, Ann Sarnoff, szefowa Warner Bros. ujawniła, że studio rozważa możliwość organizowania tego typu wydarzeń częściej, ale przy okazji sprawdzają opcję zarabiania na tym.

W założeniu może to być proste - pojawią się reklamy podczas kolejnej edycji i tutaj zapewne spotka się to z aprobatą fanów. W gorszym dla widzów przypadku, dostęp do wydarzenia lub poszczególnych paneli może stać się płatny. Sarnoff zapewnia jednak, że zdecydują się na ruchy, które okażą się być najlepsze dla obu stron.