Kolejni aktorzy dołączają do Johnny’ego Deppa. Obsada nowej Opowieści wigilijnej powiększa się

Paramount szykuje nową adaptację Opowieści wigilijnej w gwiazdorskiej obsadzie. Do Johnny'ego Deppa dołączyli m.in. Rupert Grint i Daisy Ridley.
Magda Muszyńska
Tagi:  Ebenezer: Christmas Carol 
opowieść wigilijna obsada
Ebenezer: A Christmas Carol - obsada fot. materiały prasowe
W październiku ogłoszono, że w filmie Ebenezer: A Christmas Carol, główną rolę zagra Johnny Depp. Poza tym podano, że w nowej adaptacji Opowieści wigilijnej wystąpią też Andrea Riseborough, Ian McKellen i Tramell Tillman, a reżyserią na podstawie scenariusza Nathaniela Halperna zajmie się Ti West. Z kolei producentką projektu została Emma Watts.

Teraz serwis Deadline wyjawił, że do obsady filmu od Paramount dołączyli Rupert Grint, Sam Claflin, Charlie Murphy, Daisy Ridley, Arthur Conti i Arthur Conti

Czytaj więcej: Stranger Things 5 - bohaterowie opracowują plan pokonania Vecny. Fragment odcinka

Ta wersja Opowieści wigilijnej przedstawi mrożącą krew w żyłach historię o duchach w klimatycznym Londynie Dickensa, śledząc klasyczną nadprzyrodzoną podróż bohatera przez jego przeszłość, teraźniejszość i przyszłość w walce o drugą szansę. Źródła podają, że Grint zagra Boba Cratchita, bezinteresownego pracownika tytułowego Ebenezera Scrooge’a. Jednak informacja nie została potwierdzona. Nie wiadomo, w kogo wcielą się pozostali aktorzy.

Warto dodać, że to druga adaptacja Opowieści wigilijnej ogłoszona w tym roku. Wcześniej Warner Bros. rozpoczął prace nad filmem Roberta Eggersa, w której Willem Dafoe ma zagrać Scrooge'a.

Ebenezer: A Christmas Carol - premierę zaplanowano na 13 listopada 2026 roku.

materiały prasowe

Źródło: Deadline

Magda Muszyńska
Co o tym sądzisz?
