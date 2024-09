Dave Bautista bał się, że jest za brzydki na love story. Nic bardziej mylnego - może zagrać w komedii romantycznej!

Fot. Materiały prasowe

Reklama

W styczniu 2023 roku Dave Bautista spytał na łamach Page Six: "Czy jestem aż tak nieatrakcyjny? Czy jest we mnie coś tak odrażającego, co wykluczałoby mnie z takiej roli?" odnośnie tego, że do tej pory nie dostał propozycji zagrania w komedii romantycznej. Wygląda jednak na to, że po jego viralowym komentarzu pojawiło się kilka propozycji, o których tak marzył.

fot. imdb.com

„Powiedziałem to i natychmiast zaczęliśmy odbierać telefony. Mamy więc kilka pomysłów, które rozwijamy i które są naprawdę zabawne” - powiedział Bautista na premierze swojego nowego filmu The Killer’s Game.

Dodał, że teraz wyruszył w drogę do świata rom-comów - "nie rom-comów połączonych z akcją, ale pełnoprawnych komedii romantycznej".

To oznacza, że być może niedługo zobaczymy gwiazdę Strażników Galaktyki w komedii romantycznej. Przypominamy, że odtwórcę Draxa widzieliście także w Diunie, Glass Onion czy Spectre. Do tej pory był raczej kojarzony z akcją, a nie miłością. W dodatku grał raczej role drugoplanowe, co zmieni się z The Killer’s Game. Czas pokaże, w jaką stronę rozwinie się jego kariera.