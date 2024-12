Aaron Pierre o serialu Latarnie. Pierwszy raz komentuje rolę superbohatera

Źródło: DC

Aaron Pierre udzielił wywiadu portalowi ComicBook, w którym po raz pierwszy skomentował swój angaż do serialu Latarnie, nowej produkcji w budowanym uniwersum DCU. Aktor wcieli się w jednego z trzech ludzkich przedstawicieli Korpusu Zielonej Latarni. W serialu jego postać będzie współpracować z Halem Jordanem, granym przez Kyle’a Chandlera. W uniwersum pojawi się również Guy Gardner, którego zagra Nathan Fillion.

Latarnie - Aaron Pierre komentuje

- Cała ekipa jest naprawdę fantastyczna i niesamowicie podekscytowana, że może opowiedzieć tę historię ludziom. Z mojej strony zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby służyć, oddać hołd i wynieść na wyżyny Johna Stewarta oraz Korpus Zielonych Latarni. Mam nadzieję, że to, co zrobię, będzie właściwe i w jakiś sposób do mnie przemówi.

Latarnie to serial tworzony przez Warner Bros. Television i DC Studios dla HBO. Za sterami produkcji stoją Chris Mundy (Ozark), Damon Lindelof (Watchmen) oraz Tom King (scenarzysta komiksów).

Data premiery nie została jeszcze ustalona. Historia ma pokazać, jak Hal Jordan i John Stewart z Korpusu Zielonych Latarni prowadzą śledztwo w sprawie międzygalaktycznego mordercy, które zabiera ich na Ziemię.