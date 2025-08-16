Pewnego razu... w Hollywood 2 - Tarantino o Fincherze jako reżyserze kontynuacji
David Fincher obecnie pracuje na planie Pewnego razu... w Hollywood 2, w którym Brad Pitt ponownie wciela się w bohatera znanego z filmu Quentina Tarantino. Twórca jedynki jest autorem scenariusza i w wywiadzie skomentował wybór reżysera do tego projektu.
David Fincher obecnie pracuje na planie Pewnego razu... w Hollywood 2, w którym Brad Pitt ponownie wciela się w bohatera znanego z filmu Quentina Tarantino. Twórca jedynki jest autorem scenariusza i w wywiadzie skomentował wybór reżysera do tego projektu.
Pewnego razu... w Hollywood 2 to przez pewien czas był tytuł roboczy, ale projekt Netflixa ma oficjalny tytuł: The Adventures Of Cliff Booth. Wiemy, że Quentin Tarantino napisał scenariusz, ale nie stanął za kamerą – zrobił to David Fincher. Filmowiec ujawnił w nowej rozmowie, dlaczego podjął taką decyzję.
Pewnego razu... w Hollywood 2 bez Tarantino
Quentin Tarantino skomentował sytuację w swoim podcaście The Church of Tarantino. Częściowym powodem, dla którego nie reżyseruje tego projektu, jest to, że nie chciał, aby to sequel był zapowiadanym dziesiątym i ostatnim filmem. Przypomnijmy, że Tarantino zapowiedział lata temu, że wyreżyseruje tylko 10 kinowych projektów.
Następnie dopiero wyjaśnił, dlaczego David Fincher był odpowiednim reżyserem do tego projektu.
Podkreślił, że jest producentem i jest gotowy pomóc, jeśli będzie taka potrzeba.
Ostatni film Tarantino
Dlaczego w ostatniej chwili skasował The Movie Critic, który był ogłoszony jako jego dziesiąty i ostatni film? Dodał nawet, że na pewnym etapie rozważał zrobienie z tego serialu.
Ostateczna odpowiedź jest w zadawanych przez niego pytaniach i uznał, że raczej nikt czegoś takiego nie chciałby oglądać, dlatego zrezygnował. Tarantino dodał, że gdy przyszło do preprodukcji The Movie Critic nie czuł tej samej ekscytacji, co przy pisaniu i to był jeden z decydujących czynników.
Miał to być duchowy sequel Pewnego razu... w Hollywood i pojawiłyby się znane postaci. Jednakże Cliff Booth nie był jedną z nich.
Źródło: variety.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
12
sie
Echoes of the End
12
sie
Głęboko pogrzebany i inne opowiadania
12
sie
Księga Innych Miejsc
12
sie
Generacje
12
sie
Polowanie na czarownice w Polsce w XVI-XVIII wieku
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1975, kończy 50 lat
ur. 1958, kończy 67 lat
ur. 1985, kończy 40 lat
ur. 1993, kończy 32 lat
ur. 1962, kończy 63 lat