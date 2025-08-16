Przeczytaj w weekend
Pewnego razu... w Hollywood 2 - Tarantino o Fincherze jako reżyserze kontynuacji

David Fincher obecnie pracuje na planie Pewnego razu... w Hollywood 2, w którym Brad Pitt ponownie wciela się w bohatera znanego z filmu Quentina Tarantino. Twórca jedynki jest autorem scenariusza i w wywiadzie skomentował wybór reżysera do tego projektu.
Adam Siennica
Pewnego razu... w Hollywood fot. Sony Pictures Releasing
Pewnego razu... w Hollywood 2 to przez pewien czas był tytuł roboczy, ale projekt Netflixa ma oficjalny tytuł: The Adventures Of Cliff Booth. Wiemy, że Quentin Tarantino napisał scenariusz, ale nie stanął za kamerą – zrobił to David Fincher. Filmowiec ujawnił w nowej rozmowie, dlaczego podjął taką decyzję.

Pewnego razu... w Hollywood 2 bez Tarantino

Quentin Tarantino skomentował sytuację w swoim podcaście The Church of Tarantino. Częściowym powodem, dla którego nie reżyseruje tego projektu, jest to, że nie chciał, aby to sequel był zapowiadanym dziesiątym i ostatnim filmem. Przypomnijmy, że Tarantino zapowiedział lata temu, że wyreżyseruje tylko 10 kinowych projektów.

- Kocham ten scenariusz, ale to wciąż ta sama tematyka, którą już pokazałem. To mnie nie ekscytuje. W moim ostatnim filmie chcę znowu nie wiedzieć, co robię. Musi być to coś nieznanego.

Następnie dopiero wyjaśnił, dlaczego David Fincher był odpowiednim reżyserem do tego projektu.

- Według mnie ja i David Fincher jesteśmy najlepszymi reżyserami. Dlatego sam pomysł, że David Fincher chce przenieść na ekran moją pracę, pokazuje poziom powagi względem mojej twórczości i trzeba to wziąć pod uwagę.

Podkreślił, że jest producentem i jest gotowy pomóc, jeśli będzie taka potrzeba.

Ostatni film Tarantino

Dlaczego w ostatniej chwili skasował The Movie Critic, który był ogłoszony jako jego dziesiąty i ostatni film? Dodał nawet, że na pewnym etapie rozważał zrobienie z tego serialu.

- Bardzo mi się to podobało. Było w tym wyzwanie, które sam sobie wyznaczyłem – czy mogę wziąć najnudniejszy zawód na świecie i zrobić z niego interesujący film? Kto chce oglądać serial o pie****onym krytyku filmowym? Kto chce zobaczyć film o nazwie The Movie Critic? To była próba: jeśli mogę zrobić interesujący serial lub film o kimś, kto ogląda filmy, to jest dokonanie.

Ostateczna odpowiedź jest w zadawanych przez niego pytaniach i uznał, że raczej nikt czegoś takiego nie chciałby oglądać, dlatego zrezygnował. Tarantino dodał, że gdy przyszło do preprodukcji The Movie Critic nie czuł tej samej ekscytacji, co przy pisaniu i to był jeden z decydujących czynników.

Miał to być duchowy sequel Pewnego razu... w Hollywood i pojawiłyby się znane postaci. Jednakże Cliff Booth nie był jedną z nich.

Źródło: variety.com

Co o tym sądzisz?
