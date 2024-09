fot. YouTube

Relacja słynnego Davida Finchera i Netflixa ma się bardzo dobrze. Reżyser przedłużył niedawno kontrakt z gigantem streamingowym do 2027 roku. Wspólnymi siłami wyprodukowali już wiele filmów oraz seriali. Według doniesień twórca kultowego Siedem ma zaplanowane cztery filmy w różnej fazie produkcji. Wiemy, że na liście jego nadchodzących projektów dla platformy poza wspomnianym wcześniej, tajemniczym filmem są: amerykańska wersja Squid Game, prequel napisanego przez Roberta Towne'a Chinatown (ten nie dostał jeszcze oficjalnie zielonego światła, choć jest w dalszym ciągu aktywnie rozwijany) i remake Nieznajomych z pociągu Alfreda Hitchcocka.

To jednak nie koniec. Nowe informacje zdradzają szczegóły odnośnie kolejnego projektu. Miałby to być western kryminalny. Jego tytuł to Bitterroot, a wcześniej produkcja była znana pod nazwą Big Hole. Michael Gillo napisał scenariusz. Projekt ma wejść w fazę produkcji już niedługo, a Netflix skontaktował się z dwoma aktorami, których chce w roli głównej.

Bitterroot - opis fabuły

Film ma opowiedzieć historię starego ranczera, którego oszczędności życiowe zostają skradzione. Postanawia odzyskać pieniądze przez rabowanie banków oraz polowanie na ludzi, którzy go okradli. Jednocześnie on sam jest ścigany przez własnego syna, który jest szeryfem. Produkcja ma być według doniesień podobna do Bez przebaczenia z 1992 roku z Clintem Eastwoodem.