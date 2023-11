Thunderbolts - David Harbour zdradza szczegóły. Zobaczymy szpiegowskie życie Yeleny i Red Guardiana

Fot. Materiały prasowe

Reklama

David Harbour, gwiazda Stranger Things i Dzikiej Nocy, opowiedział o swoim nowym projekcie, Thunderbolts. Aktor w filmie ponownie wcieli się w superżołnierza o pseudonimie Red Guardian, którego zagrał już w Czarnej Wdowie. Bohater był dla Natashy Romanoff (Scarlett Johansson) i Yeleny Belovy (Florence Pugh) kimś w rodzaju opiekuna. Jednak z czasem ich niemal rodzinne relacje uległy pogorszeniu.

Teraz Red Guardian ponownie spotka jedną ze swoich podopiecznych. Ta wizja ekscytuje aktora. Dlaczego?

Thunderbolts - David Harbour zdradza szczegóły

W ich historii jest jeszcze wiele wątków do zbadania. Jake, reżyser, zagłębił się w detale, dotyczące ich życia na Środkowym Zachodzie, gdy zajmowali się swoimi szpiegowskimi sprawami. [...] Relacja mojego bohatera i postaci granej przez Florence jest bardzo złożona. Uwielbiam to.

Jest także dwoje ludzi, których... ona nie może znieść, jednak ich potrzebuje, ponieważ bez nich jest w pewnym sensie niekompletna [...]. To zawsze jest piękne, ponieważ czuję, że nasze relacje zawsze takie są - czasem nie my wybieramy ludzi, którzy nas uzupełniają. Ludzi, których naprawdę potrzebujemy. Myślę, że są tego przykładem na swój sposób. Fajnie byłoby pokazać to na ekranie.

Najpotężniejsze postacie filmów i seriali MCU - nowy ranking z poziomem mocy