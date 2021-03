David Hasselhoff z główną rolą w serialu Ze Network. Część zdjęć nakręci w Polsce

źródło: materiały prasowe

Niemiecki serwis streamingowy VOD TV Now wspólnie z CBS Studios, stworzą serial zatytułowany Ze Network, w którym główną rolę zagra David Hasselhoff. Aktor wcieli się w... samego siebie. W fabule produkcji zobaczymy go podróżującego do Niemiec, aby zagrać główną rolę na deskach jednego z teatrów. To zapoczątkuje międzynarodową intrygę, w którą zaangażowani są byli zabójcy z okresu zimnej wojny. Zdjęcia realizowane będą w Berlinie, ale także część z nich nakręcona będzie w Polsce. W produkcji samego siebie zagra także Henry Hübchen.

Twórcami serialu Ze Network są Christian Alvart i Sigi Kamml, odpowiedzialni za serial dostępny na platformie Netflix pt.: Berlińskie psy. Ich nowy serial ma liczyć osiem odcinków i będzie to szpiegowska komedia z czarnym humorem. Zdjęcia mają powstawać również w Görlitz i jeszcze nieokreślonym kraju na Bliskim Wschodzie. Premiera w przyszłym roku.