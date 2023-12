David Lynch o swojej roli w filmie Fabelmanowie. Nie zgadniecie, co go przekonało

fot. YouTube

David Lynch to autor, którego nie trzeba nikomu nie przedstawiać. Osoba charakterystyczna, charyzmatyczna i odpowiedzialna za stworzenie takich filmów oraz seriali jak kultowe Blue Velvet, Mulholland Drive czy Miasteczko Twin Peaks. Na swoim koncie ma również kilkanaście ról aktorskich, z czego ostatnia w 2022 roku w filmie Fabelmanowie w reżyserii Stevena Spielberga, gdzie wcielał się w legendarnego Johna Forda.

Jak wyznał sam reżyser, zaangażowanie go w ramach tej produkcji nie było wcale kosztowne. Wystarczyło zapewnić mu... Cheetosy.

Cheetosy to mój numer jeden. Kocham je. I jak tylko mogę je dostać, staram się je mieć. Wiem jednak, że to nie jest zdrowe jedzenie, dlatego zdobywam je tylko, gdy wychodzę z domu i mam akurat okazję na to, co nie jest zbyt częste, szczerze mówiąc. A kiedy już uda mi się je znaleźć - chce dużą paczkę. Bo jak już zaczniesz, to potrzebujesz dużej ilości, żeby w końcu zwolnić i przestać. Z kolei jeśli zaopatrzysz się w małą paczkę, to przez kolejne dni będziesz polować na więcej, bo ten smak jest tak dobry.

David Lynch o angażu w filmie Fabelmanowie

Reżyser wypowiedział się również na temat krótkiej sceny, w której się pojawił:

