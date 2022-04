Diuna - David Lynch o swoim filmie. Czy wersja reżyserska jest możliwa?

Universal

David Lynch nigdy nie krył swojej niechęci do filmu Diuna. W nowym wywiadzie dla The A.V. Club zapytano go o to, czy jest możliwa wersja reżyserska i czy w ogóle byłby czymś takim zainteresowany. A jego niedawna praca przy odnowieniu Inland Empire wzbudziła spekulacje wokół Diuny.

Diuna - wersja reżyserska jest możliwa?

- Diuna - ludzie mi mówią: "nie chciałbyś wrócić i pomieszać przy Diunie?"Byłem przygnębiony i zniesmaczony tym filmem. Kocham wszystkich, z którymi tam pracowałem, byli fantastyczni. Uwielbiam aktorów, ekipę, a nawet pracę w Meksyku. Podobało mi się wszystko za wyjątkiem tego, że nie mogłem wpływać na ostateczny montaż. Nawet uwielbiam Dino [De Laurentiis], który nie chciał mi dać tego, czego chciałem. I Raffaellę, producentkę, która była jego córką. Uwielbiam ją. Ten projekt był dla mnie wielkim smutkiem i porażką. Jeśli mógłbym wrócić do tego projektu, pomyślałem, że to byłoby coś, czym może byłbym zainteresowany. Ale nikt tego nie zrobi. To nie wydarzy się.

Problem z Diuną Lyncha polega na tym, że reżyser bardzo wcześnie wiedział, że nie będzie miał żadnego zdania przy finalnym montażu. Zdaniem Lyncha efektem tego jest brak materiału związanego z jego wizją, który posłużyłby do wersji reżyserskiej.

- Chciałem zrezygnować. Zawsze powtarzam i to jest prawda, że przy Diunie sprzedałem się zanim skończyłem. Nie ma żadnego złota w skarbcach, które można pociąć i zmontować. Na początku wiedziałem, czego oczekiwał Dino i co mogłem osiągnąć, a na co nie miałem szans. Dlatego zacząłem się sprzedawać. To smutna, żałosna i niedorzeczna historia. Chciałbym jednak zobaczyć, co tam w ogóle jest, bo nie pamiętam. To jest dziwne, bo serio nie pamiętam. Być może coś tam jednak jest i byłoby to interesujące. Nie sądzę jednak, by były tam jakieś skarby.

Przypomnijmy, że nowa adaptacja Diuny osiągnęła wielki sukces. W 2022 roku ruszą zdjęcia do filmu Diuna 2.