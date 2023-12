Steven Spielberg pomysłodawcą Księcia Egiptu? Tekściarz komentuje wpływ legendy na projekt

fot. DreamWorks Animation

Reklama

Steven Spielberg to legenda kina, która stworzyła takie filmy jak Park Jurajski, Szczęki, E.T czy nowszych Fabelmanów oraz West Side Story. Nic dziwnego, że ktoś taki mógł mieć wpływ na proces powstawania jednej z ikonicznych bajek lat 90, czyli Księcia Egiptu. To historia, która opowiadała o Mojżeszu i jego misji w wyprowadzeniu narodu żydowskiego z egipskiej niewoli.

W obsadzie filmu znajdowały się takie nazwiska jak: Val Kilmer, Ralph Finnes, Michelle Pfeiffer, Sandra Bullock, Jeff Goldblum, Danny Glover, Patrick Stewart, Helen Mirren, czy Steve Martin.

Steven Spielberg wymyślił Księcia Egiptu?

Po latach Stephen Schwartz, który odpowiadał za napisanie tekstów piosenek do bajki, wyjawił jaki wpływ miał kultowy reżyser na powstanie tego projektu.

Steven Spielberg Pomysł na film został poczęty od momentu, gdypowiedział, że jego zdaniem powinniśmy zrobić historię o dwóch braciach. To właśnie Steven powiedział, że chciałby, aby to była historia o dwóch młodych, dorastających ze sobą mężczyznach, którzy się kochali, którzy byli tak samo uprzywilejowani i dopiero ich przeznaczenia zabierają ich od siebie i robią z nich antagonistów dla siebie nawzajem. "Czy ich miłość może to przezwyciężyć?" Coś takiego.

Chociaż z cytatu wynika, że wpływ Spielberga był ogromny, tak reżyser nie został uwzględniony w napisach końcowych. Wyrazy uznania idą na konto Philipa LaZebnika, odpowiedzialnego też za inne kultowe bajki, takie jak Mulan czy Pocahontas. Wynika to najprawdopodobniej z faktu, że udział Spielberga w dalszej fazie produkcji był już znacznie mniejszy.