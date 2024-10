Twórcy Mario + Rabbids i Red Dead Redemption założyli studio Day 4 Night. Pracują nad zupełnie nową marką

fot. d4nstudios.com

Davide Soliani i Christian Cantamessa to weterani branży gier. Ten pierwszy pracował nad serią Mario + Rabbids, drugi zaś ma w swoim portfolio takie tytuły, jak Perfect Dark, Śródziemie: Cień Mordoru czy Red Dead Redemption. Teraz zaś zdecydowali się oni połączyć siły i utworzyli nowe, niezależne studio o nazwie Day 4 Night. Ich pierwszym projektem ma być gra będąca początkiem zupełnie nowej marki.

Zespół ma skupić się na "innowacji" i zająć się tworzeniem nowych produkcji, które "przesuwają granice opowiadania historii i designu".

Kiedy zakochałem się w grach na początku mojej kariery, zacząłem dostrzegać siłę tego medium do opowiadania historii, których wcześniej nie opowiadano i tworzenia światów, które mogą zmienić ludzi. Day 4 Night to powrót do tego innowacyjnego ducha, do tej niewinności i nieokiełznanej kreatywności - powiedział Cantamessa.

To, co tworzymy w Day 4 Night, jest tym, czego zawsze chciałem doświadczyć jako gracz - radością, przygodą, poezją, akcją, zachwytem i przyjemnością z pracy z przyjaciółmi. To kołysanka dla mojej duszy i serenada dla naszej branży, dla magii i szaleństwa związanego z tworzeniem światów z niczego. To historia o triumfach, wyzwaniach, marzeniach i oświetlaniu drogi, którą razem podążamy - dodaje Soliani.

W komunikacie prasowym poinformowano również, że za finansowanie studia odpowiada południowokoreańska firma KRAFTON oraz 1Up Ventures, którego założycielem jest Ed Fries, wcześniej związany z Xboksem i Microsoft Game Studios.