Avatar: The Last Airbender - powstanie wysokobudżetowa gra RPG! Zobaczymy w niej zupełnie nowego Awatara

fot. materiały prasowe

Reklama

Firmy Saber Interactive i Paramount Game Studios poinformowały o nawiązaniu współpracy z Avatar Studios. Jej efektem będzie wysokobudżetowa gra RPG akcji osadzona w uniwersum Avatar Legends, znanym z seriali animowanych Awatar: Legenda Aanga i Legenda Korry. Na ten moment nie zdradzono jednak zbyt wielu szczegółów. Ograniczono się jedynie do ujawnienia, że gra powstaje z myślą o PC i konsolach, a także, że przedstawi ona nową historię, a w roli głównej zobaczymy zupełnie nowego Awatara. Podczas zabawy będziemy mieli możliwość opanowania wszystkich czterech żywiołów oraz walki u boku towarzyszy.

Wiemy, że wierni fani Legendy Aanga czekali na więcej historii, które zabiorą ich do uniwersum znanego z serialu i teraz, poprzez gaming, mamy możliwość rozszerzenia tego świata i pozwolić fanom na doświadczenie go w zupełnie nowy, immersyjny sposób - powiedział Doug Rosen z Paramount

W Saber jesteśmy wielkimi fanami każdej marki, nad którą pracujemy. Nasz zespół to jedni z najbardziej oddanych i pełnych pasji ludzi w branży. To dla nas zaszczyt móc połączyć siły z Avatar Studios i Paramount Games, by rozszerzyć dalej uniwersum Avatar Legends - dodał Josh Austin z Saber Interactive.