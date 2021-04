Days Gone miało otrzymać kontynuację. Projekt jednak odłożono "do szuflady"

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Days Gone zebrało przyzwoite oceny od krytyków, ale były one zdecydowanie słabsze od największych hitów od Sony. Być może właśnie to zaważyło na tym, że na razie raczej nie mamy co liczyć na kontynuację. Początkowo były takie plany, a prace nad sequelem ruszyły krótko po skończeniu części pierwszej, ale finalnie z pomysłu zrezygnowano, bo Sony nie wykazało większego zainteresowania.

Jak informuje Jason Schreier z Bloomberga, Jeff Ross, który reżyserował część pierwszą gry, już pracował nad szkicem Days Gone 2, który został przedstawiony mocodawcom z Sony. Ci jednak wyrazili dezaprobatę do tego, co Ross miał im zaprezentować i nie byli zainteresowani produkcją.

Według pomysłu Rossa, gra miałaby oferować sieciową kooperację. Więcej o grze mówi sam Ross w rozmowie z Davidem Jaffe, współtwórcą God of War.

Wzięlibyśmy ten świat, który powstał, wszystkie jego elementy, systemy i użylibyśmy ich w wieloosobowej wersji tego uniwersum. Byliby tam goście tacy jak Deacon, którzy próbowaliby przeżyć (...) Myślę, że ciekawie by było znaleźć się w tym świecie z innymi graczami i zobaczyć, jak wygląda walka z hordą w kooperacji - opowiada reżyser gry.

Zamiast Days Gone 2 otrzymamy inne gry. Według informacji Schreiera cześć osób ze studia ma pracować wraz z Naughty Dog nad nowymi projektami, inni zajmują się własnym, niezapowiedzianym dotąd tytułem.