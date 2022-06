Bend Studio ujawniło nowe logo. Nad czym pracują twórcy Days Gone?

fot. Bend Studio

Zespół Bend Studio zapowiedział, że 7 czerwca zaprezentuje nowe logo i tak rzeczywiście się stało. Nie było to jednak jedynym ogłoszeniem i przygotowano również coś, co może bardziej zainteresować graczy. Ujawniono bowiem, że twórcy Days Gone i serii Syphon Filter pracują już nad kolejnym projektem.

Szczegóły trzymane są w tajemnicy, ale zdradzono, że będzie to nowa marka, która zaoferuje zupełnie nowy, otwarty świat oraz elementy multiplayer. Więcej informacji mamy poznać "w odpowiednim czasie". Na oficjalnej stronie studia wystartowała już rekrutacja do tego projektu - poszukiwani są między innymi pracownicy na stanowiska odpowiedzialne za stworzenie system walki, design poziomów czy animacje.

