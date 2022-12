James Gunn zapowiada swój nowy, tajemniczy projekt DC. Ta grafika wywołała lawinę spekulacji

Warner Bros./Screen Rant

James Gunn, który niedawno został jednym z dwóch szefów DC Studios, zamieścił wczoraj na swoim koncie na Twitterze dwa wpisy - zdradzają one, że twórca Strażników Galaktyki i serialu Peacemaker pracuje obecnie nie tylko nad przyszłością kinowego uniwersum DC, ale również nad nowym, tajemniczym projektem.

W pierwszym z tweetów Gunn użył słynnej grafiki Alexa Rossa z legendarnego komiksu Kingdom Come (Przyjdź królestwo), uznawanego za jeden z kamieni milowych dla całej historii medium. Przypomnijmy, że akcja tej historii, która zadebiutowała w USA w 1996 roku, osadzona jest w alternatywnej rzeczywistości i niedalekiej przyszłości - odbudowująca się Liga Sprawiedliwości musi stawić czoło nowej generacji herosów, którzy kierują się zupełnie innymi zasadami moralnymi. To właśnie nawiązanie do Kingdom Come wywołało lawinę spekulacji na temat tego, że DC Studios może powoli przygotowywać się do stworzenia adaptacji rzeczonego komiksu.

https://twitter.com/JamesGunn/status/1598031709500342273

10 minut później reżyser zamieścił kolejny wpis, w którym odnosi się do muzycznego podsumowania 2022 roku w Spotify - dwa utwory z TOP5 mają znaleźć się w jego nowym projekcie.

https://twitter.com/JamesGunn/status/1598004083901595648

Jakie są Wasze typy co do kolejnych filmów bądź seriali Gunna w uniwersum DC?