James Gunn u sterów DC Studios. Co z przyszłymi grami od Warner Bros. Interactive Entertainment?

fot. WBIE

Od października wiemy, że James Gunn na dobre rozstaje się z Marvelem, by zasiąść za sterami DC Universe. Producent i reżyser ma za zadanie rozbudować to uniwersum, by dorównywało poziomem konkurencji z Domu Pomysłów. Gunn chce jednak pójść o krok dalej i włączyć w to również gry wideo, czego nie zrobił Marvel.

Nie od dziś bowiem wiadomo, że gry na licencji Marvela, choć w ostatnich latach zbierały naprawdę pozytywne oceny, to odcinały się od MCU. W przypadku DC ma wyglądać to inaczej. Choć nie wiemy w zasadzie nic o nadchodzących projektach, to Gunn potwierdził na swoim Twitterze, że ma w planach włączenie ich w skład DCU.

https://twitter.com/JamesGunn/status/1596928191888707584

Niewykluczone, że pierwszą grą która stanie się częścią większego kanonu obejmującego również kino oraz seriale telewizyjne będzie produkcja Suicide Squad: Kill the Justice League, która zapowiedziana została na przyszły rok.