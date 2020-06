DCEU - Jeffrey Dean Morgan jako Batman z Flashpoint. Zobacz świetną figurkę

Jeffrey Dean Morgan pojawił się jako Thomas Wayne, ojciec Bruce'a Wayne'a w jednej ze scen widowiska Batman v Superman: Świt sprawiedliwości. W niej zgodnie z komiksowym rodowodem został zamordowany w ciemnej uliczce wraz ze swoją małżonką. To był jeden z punktów zwrotnych, który popchnął Bruce'a na drogę ku zostaniu Batmanem. Na początku rozwoju DCEU Warner Bros zapowiedziało, że solowy film o Flashu będzie oparty na wydarzeniu Flashpoint, w którym Barry zmienia oś czasu. W niej we wspomnianym zaułku ginie Bruce, a Thomas staje się Mrocznym Rycerzem. Na koncie na Twitterze pod nazwą Mikhail Villareal pojawiło się zdjęcia figurki przedstawiającej postać Batmana w jej wersji z Flashpoint z twarzą Morgana. Tweet jest dostępny poniżej.

Flashpoint #Batman Thomas Wayne custom Hot Toys figure.

This has to happen!! pic.twitter.com/sIOSOUz9EL

— Mikhail Villarreal🦇‏ (@TaurooAldebaran) June 7, 2020