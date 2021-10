DC łamie w komiksach czwartą ścianę i promuje nadchodzący serial Peacemaker

DC Comics

DC Comics w dość niekonwencjonalny sposób postanowiło promować nadchodzący serial Peacemaker od HBO Max. Na łamach Suicide Squad #8, łamiący czwartą ścianę Ambush Bug, wypowiada monolog zawierający informację o nadchodzącym serialu o postaci Peacemakera, zwracając nawet uwagę na możliwy komiksowy spin-off o tym bohaterze.

W najnowszym numerze komiksu o Legionie Samobójców, tytułowa ekipa ma za zadanie sprowadzić Swamp Thinga do Amandy Waller. Gdy zespół zbliża się do bohatera z bagien, Ambush Bug w swoim monologu nazywa Peacemakera "gwiazdą srebrnego ekranu, która wkrótce będzie przesyłana w streamingu do smartfona na twojej Ziemi". Jest to jasne nawiązanie do naszej rzeczywistości, w której zadebiutuje serial. To jednak nie wszystko. Bohater łamiący czwartą ścianę zastanawia się po usunięciu bomby z ciała Peacemakera, czy teraz "odejdzie" do własnej solowej serii komiksowej, która będzie w tonie szykowanego przez HBO Max serialu.

Suicide Squad #8

Warto pamiętać, że Peacemaker do tej pory nie był specjalnie popularną postacią z komiksów DC. Jednak James Gunn wyciągnął bohatera debiutującego w latach 80. i zaprezentował go na ekranie w filmie Legion samobójców: The Suicide Squad. Wcielający się w niego John Cena powtórzy swoją rolę w serialowym spin-offie, który zadebiutuje w styczniu 2022 roku na platformie HBO Max.