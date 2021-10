Diuna na HBO Max wcześniej - znamy godzinę. Czemu reżyser filmu na seansie czuje się jak 8-latek?

Fot. Greig Fraser/Warnes Bros.

Diuna pojawi się wcześniej na platformie HBO Max. Wyczekiwana adaptacja powieści Franka Herberta pojawi się w kinach 22 października 2021 roku. Zawdzięcza to strategii Warner Bros. odnośnie planowania premier. Jak jednak większość filmów, produkcja będzie miała przedpremierowy pokaz w czwartek 21 października - i tego samego dnia zadebiutuje na HBO Max o godz. 12:00 polskiego czasu. Dzięki przesunięciu daty premiery streamingowej wszyscy będą mogli obejrzeć film jednocześnie. HBO Max robi też, co może, by Diuna była dostępna jak najdłużej w serwisie. Zgodnie z umową z Warner Bros. będzie to 30 dni.

Diuna jest adaptacją tylko połowy oryginalnej powieści. Reżyser Denis Villeneuve od początku miał wizję dwóch filmów. Filmowiec aktualnie pracuje nad scenariuszem do sequela. Powiedział dla Total Film, że sprawia to, że czuje się ponownie jak ośmiolatek, a to dla niego bardzo rzadkie uczucie. Dodał też że to pierwszy raz, gdy doświadczył tego oglądając własny film, więc czuję głęboką wdzięczność i radość.

Diuna - Josh Brolin (Gurney Halleck) i Timothée Chalamet (Paul Atreides).

Wybieracie się na Diunę do kina?