DC Liga Super-Pets - zwiastun animacji. Pies Supermana ratuje świat

fot. materiały prasowe

DC Liga Super-Pets to film animowany, którego główny bohaterem jest Krypto, superpies Supermana. Razem pracują jako superbohaterowie, są nierozłącznymi przyjaciółmi i mają identyczne moce. Superman, razem z resztą Ligi Sprawiedliwości, zostaje jednak uprowadzony. Ich los leży w łapach Krypto, który musi przekonać zebraną grupę zwierzaków ze schroniska - Asa Bat-psa, świnkę zwisłobrzuchą PB, żółwia Mertona i wiewiórkę Chipa – do zapanowania nad własnymi, dopiero co odkrytymi mocami i pomocy w uratowaniu superbohaterów.

DC Liga Super-Pets - zwiastun w oryginale

DC Liga Super-Pets - zwiastun z polskim dubbingiem

Głosen Krypto w oryginalnym dubbingu jest Dwayne Johnson, a jego towarzysza gra Kevin Hart. Panowie wspólnie wielokrotnie grali razem na ekranie. W obsadzie dubbingu są także Kate McKinnon, John Krasiński (jako Superman), Vanessa Bayer, Natasha Lyonne, Diego Luna, Thomas Middleditch, Ben Schwartz i Keanu Reeves.

Reżyserem jest Jared Stern, dla którego jest to debiut w roli reżysera pełnometrażowej animacji. Do tej pory pracować przy filmach z serii LEGO. Napisał też scenariusz razem z Johnem Whittingtonem. Producentami filmu są Patricia Hicks, Dwayne Johnson, Dany Garcia, Hiram Garcia i Jared Stern. Producentami wykonawczymi są John Requa, Glenn Ficarra, Nicholas Stoller, Allison Abbate, Chris Leahy, Sharon Taylor i Courtenay Valenti.

DC Liga Super-Pets - premiera w polskich kinach odbędzie się 18 maja 2022 roku. Amerykanie film obejrzą 20 maja 2022 roku.