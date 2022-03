DC vs MCU - szef Warner Bros. pokazuje, jak ich strategia różni się od konkurencji

Warner Bros.

Premiera Batmana, który zbiera znakomite opinie widzów, utwierdziła Warner Bros., że ich strategia tworzenia filmów opartych na komiksach DC jest dobra i przynosi efekty. Toby Emmerich, komentując sukces Mrocznego Rycerza, który podbija kina, odniósł się do strategii studia w kontekście tych tytułów. Po raz kolejny widzimy, jak ona odróżnia się od tego, co robi Marvel Studios.

DC vs MCU - strategia Warner Bros.

- Tajemnicą branży filmowej jest jakość. Jest to najlepsza strategia biznesowa zarówno dla kinowych filmów, jak i superbohaterskich. Te filmy nie muszą mieć tego samego tonu, nie muszą być pomiędzy sobą powiązane, czy nie muszą mieć easter-egga, który zapowie kolejny tytuł. Jakość jest najważniejszym czynnikiem dla naszego studia. Największą rzeczą, którą możesz zrobić wpływając na jakość to wybór filmowca, którego zatrudniasz.

Co prawda, Marvel Studios podobnie podchodzi do wyboru filmowców i różnicowania tonu każdego filmu, to jednak ich skupienie nadal opiera się na budowie większej historii całego uniwersum. Wiemy, że Warner Bros. zrezygnowali z tego lata temu po negatywnych reakcjach na Batman v Superman i szczególnie Ligę Sprawiedliwości. Co prawda, nadal są tworzone filmy z DCEU, czyli powiązanego uniwersum, wygląda na to, że ich konstrukcja znacząco będzie się różnić. Jak dokładnie to będzie wyglądać przekonamy się w filmie The Flash, który ma usunąć wiele rzeczy stworzonych przez Zacka Snydera.

Batman - film jest dostępny na ekranach kin.

