Batman podbija kina. Świetne otwarcie w box office na całym świecie

fot. materiały prasowe

Batman wystartował w Ameryce Północnej ze znakomitym wynikiem 128,5 mln dolarów. Oznacza to, że jest to drugi najwyższy wynik czasów pandemii po rekordowym Spider-Man: Bez drogi do domu. Dla Warner Bros. to najlepsze otwarcie czasów pandemii. Jest to też rekord w karierze reżysera Matta Reevesa, którego poprzedni najlepszy debiut to Ewolucja planety małp z wynikiem 73 mln dolarów. Batman to też, jak na razie, rekord najlepszego otwarcia w 2022 roku.

Na świecie Batman trafił do 73 krajów i według Deadline, w każdym z nich był najpopularniejszym tytułem na pierwszym miejscu box office. Zebrał on 120 mln dolarów. Jest to najlepsze otwarcie poza USA dla Warner Bros. od czasów Jokera z 2019 roku. Sumując, na koncie 248,5 mln dolarów przy budżecie 200 mln dolarów.

Kolejne dwie lokaty w box office to hity ostatnich dwóch tygodni. Drugie miejsce to Uncharted z wynikiem 11 mln dolarów (razem na koncie 100,2 mln dolarów). Ze świata zbiera 17,4 mln dolarów (razem 171,3 mln dolarów). Sumując, na koncie 271,6 mln dolarów przy budżecie 120 mln dolarów. Trzecie miejsce to Pies z Channingiem Tatumem. W Ameryce Północnej zbiera 6 mln dolarów (razem 40 mln dolarów), a na świecie ma już 4,8 mln dolarów. Sumując, na koncie 44,9 mln dolarów przy budżecie 15 mln dolarów.

