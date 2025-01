fot. materiały prasowe

Sundance Film Festival trwa i stanowi dobre źródło informacji dla nadchodzących filmów. Jednym z nich jest produkcja oparta o kultową animację, której data premiery nie jest jeszcze znana. Nowy projekt powstaje dla Amazon MGM Studios i ma już skompletowaną częściowo obsadę. Jej gwiazda postanowiła opowiedzieć o postępie prac oraz swojej złowrogiej roli.

Nowe nazwisko w obsadzie Władców Wszechświata. Każdy je zna

Alison Brie o roli w aktorskich Władcach Wszechświata

Alison Brie w filmie Władcy Wszechświata wcieli się w postać Wiedźmy Evil-Lyn, która jest zastępczynią dowódcy, czyli Szkieletora. W trakcie Sundance Film Festival opowiedziała o przygotowaniach do roli i o tym, jak spełniło się jedno z jej marzeń.

Jestem bardzo podekscytowana! W pewnym sensie sama to sobie przepowiedziałam, bo rozmawiałam z zespołem o tym, że "gdybym kiedykolwiek robiła duży film akcji, to chciałabym zagrać kogoś złego. [...] Nie ma jakiejś złej asystentki, której ktoś potrzebuje?" I po dwóch tygodniach skontaktowano się ze mną: "Proszę, oto zła asystentka", o ile można ją tak nazwać. Nie robiłam wcześniej nic podobnego, więc jestem ciekawa, co wymyślę.

Brie przyznała w rozmowie z Colliderem, że film jest bliski rozpoczęcia zdjęć i trwa pre-produkcja, podczas której ona przygotowywała się na siłowni z Hafþórem Júlíusem Björnssonem, czyli popularnym Górą z Gry o tron. Nie dała jednak pociągnąć się za język w sprawie stroju, który przywdzieje na ekranie.

Nie powiem ani jednego, choler****, słowa. Lepiej poczekajcie na premierę.

Władcy Wszechświata - co wiadomo o projekcie?

W obsadzie znaleźli się również Alison Brie (Wiedźma), Nicholas Galitzine (He-Man) oraz Camila Mendes (Teela). Film wyreżyseruje Travis Knight na podstawie scenariusza przygotowanego przez Chrisa Butlera. Za produkcję odpowiadają Todd Black, Jason Blumenthal, Robbie Brenner oraz Steve Tisch.

Data premiery nie jest jeszcze znana. Film powstaje dla Amazon MGM Studios.