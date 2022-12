DC po reboocie. Którzy aktorzy Snydera pożegnają się z rolami?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Warner Bros.

Tak zwani scooperzy, czyli osoby z branży filmowej z zakulisową wiedzą, mówią otwarcie: to koniec SnyderVerse i filmowe uniwersum DC czeka reboot. To oznacza, że James Gunn oraz Peter Safran, szefowie odpowiedzialni za nadzór i tworzenie nowego uniwersum, chcą odciąć się od problemów wygenerowanych przez poprzedników. Decyzja odnośnie pożegnania się z Henrym Cavillem wywołała burzę w sieci, ale ten los nie dotyczy tylko jego osoby.

DC - aktorzy Snydera pożegnają się z rolami

MyTimeToShineHello, czyli osoba ze sprawdzonymi informacjami, której doniesienia często się potwierdzały, twierdzi, że z rolami superbohaterów na pewno pożegnają się: Gal Gadot (Wonder Woman), Ezra Miller (Flash), Ray Fisher (Cyborg), Ben Affleck (Batman), Zachary Levi (Shazam) oraz Jason Momoa (Aquaman). W przypadku tego ostatniego wszyscy twierdzą, że ma dostać nową rolę w uniwersum DC i według spekulacji może to być Lobo. Na temat pożegnania się z rolami i o planowanym reboocie mówi więcej niż jedna osoba, więc mamy kilka niezależnych źródeł.

Z dotychczasowych produkcji DC mają pozostać aktorzy z filmu Legion samobójców: The Suicide Squad w reżyserii wspomnianego Jamesa Gunna. Oznacza to, że Margot Robbie nadal pozostanie popularną Harley Quinn. Pozostaną także Viola Davis (Amanda Waller) oraz Jennifer Holland (Emilia Harcourt). To oczywiście oznacza też, że postacie z serialu Peacemaker powiązanego z Legionem samobójców 2 są bezpieczne. W doniesieniach nie ma żadnej informacji postaci Dwayne'a Johnsona (Black Adam).

https://twitter.com/MyTimeToShineH/status/1604848626429267969

Na ten moment ta informacja jest plotką, której James Gunn ani nikt związany z DC nie potwierdza, ani nie dementuje. Wciąż jednak pracują oni nad rozplanowaniem uniwersum i niektóre decyzje wciąż mogą ulec zmianie. Na ten moment nie wiadomo dokładnie, kiedy oficjalne decyzje odnośnie przyszłości aktorów zostaną ujawnione.