Czy stworzenie komedii obecnie jest trudne? Seth Rogen nie obwinia lewicy i poprawności politycznej

Seth Rogen to aktor i scenarzysta specjalizujący się przede wszystkim w gatunku komediowym. Na przestrzeni ostatnich lat wielu komików i osób powiązanych ze światem komedii rzucało twierdzeniami, że ta jest obecnie trudniejsza do zrobienia niż kiedyś. Tak mówił Jerry Seinfeld, który rok temu, przed sprostowaniem, powiedział, że za obecny stan gatunku komediowego należy winić skrajną lewicę i poprawność polityczną, która wiąże ręce. Później stwierdził, że jego słowa nie były prawdziwe, ale i tak pierwsza wypowiedź stała się viralem na świecie.

Czy stworzenie komedii obecnie jest trudne?

Na taki zarzut odpowiedział Seth Rogen. Zdaniem producenta m.in. Supersamca, komedia wcale nie jest trudniejsza do zrobienia niż była. A nawet jeśli, to dobrze, że tak jest.

Narzekanie na to, że komedia jest trudniejsza niż była nie ma sensu. Może wcześniej było zbyt łatwo? Dlaczego miałoby być łatwo? Dlaczego to nie powinno być trudne? Podoba mi się, że moja praca jest trudna, bo staram się zrobić coś, co wymaga czasu i energii od wielu osób. Co chciałbyś móc powiedzieć [w ramach żartu]? Co czujesz, że zostało ci zabrane? Bardzo mnie bawi, jak ludzie mówią: "Teraz to nie zrobiliby takiego odcinka w Biurze, jak Diversity Day." Przecież nadal możecie to obejrzeć. Ciągle spotykam nastolatków, którzy twierdzą, że Supersamiec się dobrze zestarzał i nikt z nich nie oskarżał mnie o rzeczy, które mówiłem w tym filmie.

Nie jest też przejęty perspektywą objęcia urzędu prezydenta przez Donalda Trumpa.

To nie tak, że siadamy i mówimy: "Okej, jest nowy prezydent. To co piszemy teraz?" Może Adam McKay tak robi, ale my nie podejmujemy decyzji o następnym projekcie w ten sposób.

