Dwayne Johnson też żegna się z DC? Aktor zaprzeczył sugestii, która przetacza się przez sieć

Warner Bros.

Czy Black Adam 2 powstanie? Sytuacja w DCU zmienia się jak w kalejdoskopie, bo jeszcze niedawno gwiazda produkcji, Dwayne Johnson cieszył się z dobrych wyników w box office i zapowiadał, że to początek franczyzy, a także sugerował możliwość stworzenia filmu, w którym jego postać stanęłaby do walki z Supermanem Henry'ego Cavilla. Udało się nawet zaaranżować scenę po napisach, w której powraca Cavill do roli Człowieka ze stali, ale ostatecznie wygląda na to, że plany The Rocka będą musiały zostać zmienione. Przyjście duetu nowych szefów - Jamesa Gunna i Petera Safrana - oznacza zupełnie nową wizję na przyszłość DCU.

Po ogłoszeniu Cavilla, że ten wraca do roli Supermana, kilka dni temu musiało pojawić się sprostowanie, że jednak do tego nie dojdzie. To stawia też pod dużym znakiem zapytania kontynuację Black Adama, a fani dostrzegli, że Dwayne Johnson przestał obserwować oficjalne strony filmu i Warner Bros. Discovery w mediach społecznościowych. Byłaby to dość subtelna wskazówka, że po zamieszaniu wokół Cavilla aktor może być niezadowolony z całej tej sytuacji, bo też warto pamiętać, że to on zabiegał o powrót swojego przyjaciela. Byłaby, gdyby nie to, że The Rock po prostu nigdy nie obserwował tych portali na mediach społecznościowych.

https://twitter.com/TheRock/status/1603979027663884288

W sieci połączono kropki, że skoro Johnson przestał obserwować te profile, to jest niezadowolony z całej tej sytuacji i nie będzie chciał wrócić do roli Black Adama, nawet jeśli Safran i Gunn widzieliby dla niego miejsce. Johnson uciął jednak te spekulacje na Twitterze (patrz powyższy wpis).

