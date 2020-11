DC rozważa rozbicie kontynuacji w swoich komiksach. Wielkie zmiany w uniwersum?

DC

DC Comics może zmienić sposób, w jaki radzą sobie z ciągłością w swoich komiksach w przyszłości. Raport Bleeding Cool sugeruje, że po nadchodzącym wydarzeniu Future State DC może zmierzać w kierunku uniwersum w stylu Omniverse, w przeciwieństwie do obecnego multiwersum. Ciągłość historii danych postaci, jaką preferuje duża liczba twórców i wydawnictwo tworzy trudną barierę wejścia dla czytelnika w określoną fabułę. DC zdecydowało się na wznowienie całych linii wydarzeń komiksowych, które mają się odbywać co kilka lat, takich jak The New 52 i DC Rebirth. Jednak ostatnio wydawca był znacznie bardziej otwarty na miniserie takie jak choćby Trzech Jokerów.



DC Comics

Rich Johnston z Bleeding Cool sugeruje, że model wznawiania ciągłych serii zostanie zniesiony na rzecz wspomnianych mniejszych cykli, luźnie powiązanych ze sobą historii. Warto zauważyć, że ten model jest bardzo podobny do historii filmowych preferowanych obecnie przez Warner Bros na podstawie komiksów DC, które mimo, że są ze sobą połączone w ramach multiwersum, to jednak nie są uwiązane jakimś większym wydarzeniem. Oczywiście póki co ta wiadomość to plotka. Poinformujemy Was, gdy pojawi się oficjalny komunikat.