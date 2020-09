Batman: Trzech Jokerów - Książę Zbrodni wraca do... żony i syna?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

DC Comics

Pierwsza odsłona serii Batman: Trzech Jokerów zadebiutowała na amerykańskim rynku 25 sierpnia. Jej autorzy, scenarzysta Geoff Johns i rysownik Jason Fabok, zaczęli od mocnego uderzenia: jeden z tytułowych antagonistów został zabity tuż po zmuszeniu do takiego posunięcia Jasona Todda, w dodatku rzucono nowe światło na morderstwo rodziców Bruce'a Wayne'a, za którym może stać mafia z Gotham City. Jednocześnie autorzy historii poprowadzili narrację w taki sposób, by zbudować wokół niej jeszcze więcej tajemnic.

W nowej serii od DC Comics twórcy w końcu zaczynają badać koncepcję, którą Geoff Johns przedstawił kilka lat temu pod koniec New 52: a co, jeśli jest więcej niż jeden Joker? Podczas gdy pierwszy numer przygotował podłożę i odpowiednią scenę, Three Jokers #2 zapowiada się tak, jakby miał dostarczyć więcej pytań niż odpowiedzi. Na przykład: jak i dlaczego Joker ma trzymanych w tajemnicy żonę i syna?

Batman. Three Jokers #2

W pierwszym numerze okazało się, że faktycznie istnieje trzech Jokerów. Każdy reprezentuje określony czas i wersję arcyłotra (Klaun, Komik i Zbrodniarz). Zapowiedź drugiego numeru skupia się na Komiku, który właśnie przybył do podmiejskiej dzielnicy, wkroczył do pewnego domu, jak gdyby był to jego własny. Zawołał do kobiety, która zachowuje się jak jego żona. Przygotowuje Jokerowi talerz i obiad, jak gdyby było to zupełnie normalne zjawisko. Następnie kobieta udaje się po "Juniora".

W kobiecie można rozpoznać Jeannie, ciężarną żona zwykłego mężczyzny, który na skutek wypadku stał się Jokerem (Komikiem); Jeannie pojawiła się w kultowym The Killing Joke (Zabójczy żart), komiksie przedstawiającym początki antagonisty. W tamtej powieści graficznej zarówno żona, jak i nienarodzony syn Junior zginęli, tu jednak wydają się cali i zdrowi, może poza tym, że oboje zdają się żyć w strachu przed Jokerem (który poszukuje "normalnośći" w domu, pomimo tego, kim się stał).

To, skąd wzięła się tu ta dwójka i czy nie jest tylko częścią pokręconego umysłu Jokera, dopiero się okaże. Czekamy na kolejne informacje.