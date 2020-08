DC - Zobaczcie nowy strój Harley Quinn. Przypadł Wam do gustu?

Źródło: DC Universe

Harley Quinn, dzięki dwóm filmom, w których postać gra Margot Robbie stała się jedną z najbardziej znanych obecnie postaci uniwersum DC. Przez lata antagonistka, a potem antybohaterka doczekała się kilku odmian swoich kostiumów. W serialu animowanym Batman miała ona czarno-czerwony strój błazna, gdy była pomocnicą Jokera. Następnie, gdy dodano ją w komiksach do drużyny Suicide Squad nosiła ona bardziej seksowny strój z topem, dodatkowo w jej fryzurze mogliśmy dostrzec charakterystyczne warkocze. W komiksie Suicide Squad#11, czyli finale najnowszej serii o zespole Quinn dostanie nowy strój. Nawiązuje on do klasycznego wyglądu Harley, jednak zawiera kilka ciekawych, świeżych elementów. Kostium na swoim Twitterze zaprezentował artysta Bruno Redondo.

https://twitter.com/Bruno_Redondo_F/status/1294320082856955905

Strój spotkał się z ciepłym przyjęciem i trzeba przyznać, że wygląda naprawdę dobrze. Pozostaje mieć nadzieję, że to nie jedyny występ Quinn w tym ubiorze.