DCEU - plan na uniwersum był rozbudowany. Nowe szczegóły zaskakują

Jay Oliva w rozmowie z Inverse wyjaśnił, że oryginalny plan na DCEU był bardziej rozbudowany, ale nigdy nie pozwolono go zrealizować do końca. Przy wszystkich filmach DCEU pracował on jako autor storyboardów, więc jest jedną z osób doskonale poinformowanych w danym temacie. Wyjawił, kto tak naprawdę miał być głównym złoczyńcą pociąganym za sznurki w każdym z filmów DCEU.

DCEU - złoczyńca

Według niego tych centralnym superłotrem miał być Eobard Thawne znany też jako Reverse Flash lub Zoom. Przez prawie siedem miesięcy pracował z Rickiem Famuyiwą nad jego filmem Flash zanim ten odszedł po tym czasie z projektu, tak jak wielu innych filmowców. Potwierdza, że jego film nie był inspirowany Flashpointem, tak jak Flash, którego dostaliśmy w kinach w 2023 roku.

- Film Ricka miał być częścią serii tytułów, podobnie jak Aquaman. Według mojej wiedzy wszystkie te filmy były planowane na trylogię. Film Ricka kładł fundament pod to, by pokazać, że Zoom jest głównym złoczyńcą uniwersum DC. To właśnie profesor Zoom pociągał za sznurki we wszystkich wydarzeniach, by dopiec Barry'emu. W filmach o Flashu Zoom były złoczyńcą w tle, ale w innych filmach zobaczylibyście wpływ Zooma na historie każdego członka Ligi Sprawiedliwości.

Dodaje, że na koniec czterech filmów z Darkseidem w roli złoczyńcy mieli plan zrobić Justice League Unlimited w uniwersum Snydera, wywracając wszystko do góry nogami i wprowadzając Flashpont z komiksów.

- Wszyscy, którzy do tej pory byli przyjaciółmi, teraz są wrogami. Jest to świat, w którym nie chcesz żyć. Dzięki temu można było zrobić reboot uniwersum i przedstawić nową obsadę, bo po 10 latach grania w tej serii aktorzy chcieliby robić coś innego.

Do tej pory wiedzieliśmy, że Snyder miał plan na Ligę Sprawiedliwości 2, ale tak odległe plany nigdy nie były ujawniane. Nigdy też nie zostaną one zrealizowane.