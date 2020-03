DCEU wciąż trwa. Jim Lee o tym, jak sprawa Snyder Cut rozbija społeczność

W ostatnich miesiącach w sieci mogliśmy znaleźć wiele wpisów na temat tego, czy DCEU nadal trwa - kwestia (nie)istnienia Kinowego Uniwersum DC przybrała na sile po premierze niepowiązanego z nim filmu Joker, ostatecznej rezygnacji Bena Afflecka z roli Batmana czy zapewnianiu włodarzy Warner Bros., że w kontekście produkcji superbohaterskich firma będzie teraz stawiać na samodzielne opowieści, dopiero później szukając prób osadzenia ich we wspólnym uniwersum. Teraz jednak wydawca i dyrektor kreatywny DC Comics, Jim Lee, jako pierwszy decydent od jakiegoś czasu użył sformułowania "DCEU" w swojej wypowiedzi.

Stało się to na konwencie C2E2 w Chicago. Co ciekawe, punktem wyjścia do tej uwagi stały się przemyślenia Lee na temat wpływu reżyserskiej wersji Ligi Sprawiedliwości, tzw. Snyder Cut, na społeczność fanowską. Oto pełna wypowiedź artysty:

Jeśli użyję zwrotu "Snyder Cut", to zamieni się on w clickbaitowy nagłówek: "Jim Lee mówi o Snyder Cut", a później wiecie, co będzie działo się w komentarzach... Pojawi się pytanie: Jak on wymówił słowa "Snyder Cut"? Mówił o nich pozytywnie czy negatywnie?

Artysta dodał później:

To pytanie, na które trudno odpowiedzieć. Powiem tylko - i to będzie jedyna rzecz, jaką powiem na ten temat - że czasami tworzą się ruchy, które dzielą widzów i w pewien sposób dyskredytują jakąś grupę. Mówi się potem: To nie są fani. To tylko ludzie, którzy to lubią. Albo: Oni lubią tylko to. Myślę, że to coś, czemu musimy stawić opór. Mówiąc szczerze, potrzebujemy każdego komiksowego fana. Nie ma znaczenia, czy chcesz Snyder Cut czy nie, wciąż jesteś fanem DC - chcę, byś nim był.

Lee kontynuował:

The Batman Legion samobójców 2 Black Adam Wonder Woman 1984 Pracujemy nad całą serią projektów. Mamy wspaniały filmbędzie zabójczy, w przyszłym roku jest. To wszystko za rok, a przecieżmiała niesamowite otwarcie w pierwszej części - to było fantastyczne. Dzieje się wiele wspaniałych, pozytywnych rzeczy - to uniwersum będzie trwać. Przyszły rok będzie chyba pierwszym, w którym wypuścimy aż 3 filmy. Walter Hamada, który stoi na czele DC Films, jest wspaniałym partnerem do pracy - kocha DC, jest niebywale kreatywny, ma świetne relacje z filmowcami. Z optymizmem i nadzieją spoglądamy w przyszłość DC Extended Universe.

Co ciekawe, w miniony weekend Zack Snyder rozstrzygnął przeprowadzony wśród fanów konkurs na plakat, który miałby ewentualnie promować Snyder Cut. Nagrodzoną pracę znajdziecie poniżej; warto też dodać, że zwycięzca otrzymał tajemniczo podpisany kliper - przynajmniej część internautów bierze go za możliwą zapowiedź tego, iż reżyser planuje dokrętki do swojej wersji Ligi Sprawiedliwości.

Nagrodzona praca