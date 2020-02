Liga Sprawiedliwości - Ben Affleck uważa, że Snyder Cut powinno być dostępne

Zack Snyder zrezygnował w trakcie zdjęć z pracy nad filmem Liga Sprawiedliwości ze względu na rodzinną tragedię. Warner Bros. zatrudniło Jossa Whedona do dokończenia filmu i zezwolili mu na przeprowadzenie procesu bardzo drogich dokrętek. Efektem tego były liczne zmiany, które nie przypadły do gustu zagorzałym fanom twórczości Snydera.

Od miesięcy fani walczą o to, by Zack Snyder dostał szansę podzielenia się ze światem swoją oryginalną wizją. Wspiera go w tym obsada filmu z Gal Gadot i Benem Affleckiem na czele. Ten drugi w jednym z wywiadów przyznał, że wersja Snyder Cut powinna być dostępna dla fanów i wyjaśnił, dlaczego wsparł reżysera w mediach społecznościowych hashtagiem #ReleaseTheSnyderCut. Aktor powiedział, że uwielbia i wspiera Snydera i zawsze jest gotów mu pomóc oraz, że doszło w filmie do dziwnej sytuacji, gdzie pracowało nad nim dwóch reżyserów i przyrównuje to nawet do "ciała krowy z głową konia". Ostatecznie więc uważa, że wersja Zacka Snydera "powinna być dostępna".

Ben Affleck współpracował ze Snyderem przez lata i nic dziwnego, że w tej sytuacji zwyczajnie chciał reżyserowi pomóc. Widzimy jednak, że nie było to tylko wspieranie go poprzez miłe słowa, ale rzeczywiście aktor także chciałby ukazania się Snyder Cut. Czy w jakiejś formie to nastąpi? Na razie brak jakichkolwiek informacji, by miało do tego dojść w najbliższej przyszłości.