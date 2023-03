DCU - Ben Affleck wyreżyseruje film? Aktor daje klarowną odpowiedź

Fot. Materiały prasowe

Ben Affleck promuje swój najnowszy film zatytułowany Air. Podczas rozmowy z The Hollywood Reporter dziennikarz zapytał go o plotki związane z potencjalną reżyserią projektu należącego do DCU. Aktor i reżyser nie ma dobrych wieści dla fanów, mających nadzieję na jego udział.

DCU bez Bena Afflecka

- Nie wyreżyseruje niczego dla DC Jamesa Gunna. Absolutnie nie. Nie mam nic do jamesa Gunna, to fajny gość i pewnie wykona kawał dobrej roboty. Nie chciałbym po prostu reżyserować czegoś w stylu tego, czego oni oczekują. Nie jestem tym zainteresowany.

Flash - pożegnanie Bena Afflecka

Aktor po raz ostatni gra Batmana w filmie Flash, którego premiera odbędzie się w czerwcu 2023 roku. W rozmowie przyznaje, że jest w tym widowisku przez jakieś 5 minut, ale po raz pierwszy według niego udało mu się dobrze zagrać tę postać. Nie jest to jednak tak, że nie podoba mu się nic, co do tej pory zrobił grając tę bohatera. Szczególnie jest fanem tego, co zrobili w filmie Batman v Superman: Świt sprawiedliwości.

Skomentował też kwestię fatalnego doświadczenia, jakim była praca nad filmem Liga Sprawiedliwości.

- Liga Sprawiedliwości... można byłoby stworzyć wykład o wszystkim tym, czego nie powinno się robić podczas pracy nad filmem. Od kwestii czysto produkcyjnych, przez złe decyzje do strasznej tragedii osobistej. To wszystko pozostawiło we mnie największy niesmak, jaki kiedykolwiek czułem.

Przyznaje, że ostatecznie Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera, czyli ta finalna wersja reżysera, nie kinowa autorstwa Jossa Whedona, jest najlepiej ocenianym filmem w jego karierze na IMDb.

James Gunn nie odniósł się do słów Bena Afflecka. Nie jest jednak wykluczone, że w przyszłości Affleck może zmienić zdanie. Tak jak zmienił w kwestii zagrania Batmana w filmie Flash.