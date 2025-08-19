Reklama
Tego superbohatera DC może zagrać aktor z MCU. To zdjęcie ma być dowodem

Już od prawie roku krążą plotki, że Kumail Nanjiani — który w MCU wciela się w Kingo, członka potężnej grupy Eternals — zagra superbohatera znanego jako Booster Gold w konkurencyjnym kinowym uniwersum DC. Teraz pojawiło się zdjęcie, które na nowo rozbudziło dyskusje na ten temat.
Booster Gold - DC Comics DC Comics
Aktor podczas premiery 2. sezonu Peacemakera został zauważony w objęciach Jamesa Gunna, który stoi na czele kinowego uniwersum DC wraz z Peterem Safranem. Ich mowa ciała wskazuje na zażyłość, a jak wiemy — filmowiec lubi współpracować ze swoimi przyjaciółmi i zatrudniać te same osoby do różnych projektów, trochę jak Tim Burton. W dodatku @ApocHorseman z Nexus Point News dolała oliwy do ognia, wyraźnie sugerując, że Kumail Nanjiani został już obsadzony jako Booster Gold w DCU. 

Zdjęcie Jamesa Gunna i Kumaila Nanjiani, które wywołało poruszenie wśród fanów:

Booster Gold - co wiemy o projekcie? 

Projekt został ogłoszony w 2023 roku. Ma być częścią 1. rozdziału kinowego uniwersum DC, zatytułowanego Gods and Monsters. Początkowo twórcą serialu miał być Danny McBride, ten jednak zrezygnował. Na szczęście, ta przeszkoda została ominięta. Studio w lipcu 2025 roku zatrudniło Davida Jenkinsa, twórcę produkcji Nasza bandera znaczy śmierć, do napisania odcinka pilotażowego. Jeśli James Gunn i Peter Safran będą zadowoleni z efektów jego pracy, prawdopodobnie zostanie showrunnerem.

Niemal natychmiast pojawiły się doniesienia, że główną rolę w serialu zagra Kumail Nanjiani, znany z takich tytułów jak Eternals, Obi-Wan Kenobi i Witamy w Chippendales. I jak widać, po takim czasie nadal jego nazwisko cały czas przewija się wśród przecieków scooperów i fanowskich spekulacji. Czas pokaże, czy ten casting okaże się prawdziwy. Na razie to tylko spekulacje i plotki. 

DCU - wszystkie nadchodzące seriale

Zebraliśmy dla Was listę wszystkich nadchodzących seriali DCU ze szczegółowymi informacjami na ich temat. Sprawdźcie sami, na co oprócz Booster Golda warto czekać.

„Latarnie”

„Latarnie” – serial opowie historię nowego rekruta Johna Stewarta i legendy wśród Zielonych Latarni Hala Jordana. Główne role zagrają Kyle Chandler i Aaron Pierre. Premiera jest zaplanowana na początek 2026 roku.

arrow-left
„Latarnie”
fot. DC Comics
arrow-right

Źródło: comicbookmovie.com

