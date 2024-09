Jak nazywałby się wspólny film Batmana i Supermana w DCU? James Gunn odpowiada

Fot. DC Comics

James Gunn i Peter Safran stoją na czele nowego ekranowego uniwersum DC. Pierwszy z nich jest jednak o wiele bardziej aktywny w mediach społecznościowych, dyskutując otwarcie z fanami na temat nadchodzących projektów i planów. Tym razem został spytany przez jednego z internautów na platformie Threads o to, jak nazwałby hipotetyczny film, w którym Batman i Superman walczyliby ramię w ramię. Filmowiec odpowiedział krótko i na temat: World's Finest.

Jest to o tyle ciekawe, że World's Finest Comics był miesięcznikiem dla dzieci i młodzieży o przygodach Supermana, Batmana i innych postaci z DC, który ukazywał się w USA w latach 1941–1986. Później w 2012 roku zadebiutowała nowa wersja pod nazwą Worlds' Finest. Według niektórych to znak, że James Gunn może chcieć zaadaptować historie pokazane na łamach komiksów z tej serii.

W rolę Człowieka ze stali, w którego wcześniej na ekranie wcielał się Henry Cavill, od teraz będzie grał David Corenswet. Bohater dostał także swój własny solowy film The Brave and the Bold, który ma zadebiutować w kinach w 2025 roku. Choć ni będzie pierwszym projektem DCU, to wiele osób uważa go za pierwszy poważny test nowego ekranowego uniwersum DC. Za to jeśli chodzi o Batmana, nie został jeszcze nawet obsadzony. Więc ich potencjalny wspólny film, jeśli powstanie, to zapewne w dalekiej przyszłości.

