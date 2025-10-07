Reklama
DCU - kto wyreżyseruje solowy film o Batmanie?

Fan twierdzi, że spotkał Andy'ego Muschietti​ego i był w stanie spytać go o Batmana, którego miał wyreżyserować dla DCU, ale od kilku lat projekt wydaje się stać w miejscu.
Paulina Guz
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Batman Brave nad the Bold Fot. Materiały prasowe
Kilka lat temu James Gunn zatrudnił Andy'ego Muschiettiego do wyreżyserowania solowego filmu o Batmanie, zatytułowanego The Brave and the Bold. Fani zaczęli się jednak zastanawiać, czy to wciąż aktualne. Po pierwsze, rzadko pojawiają się nowe informacje w tej sprawie. Po drugie, Gunn podjął tę decyzję, zanim ktokolwiek obejrzał Flasha i film okazał się stratą na ponad 150 milionów dolarów dla Warner Bros. Po trzecie, niektórzy nadal mają nadzieję, że Mroczny Rycerz Matta Reevesa okaże się kanoniczny w głównej osi czasu DCU. 

Wygląda jednak na to, że Andy Muschietti nadal jest zaangażowany w projekt i wyreżyseruje solowy film o Batmanie w ramach DCU. Przynajmniej jeśli wierzyć Aframowi Malkiemu, który prowadzi konto @Gotham2739 na X i twierdzi, że spotkał reżysera w barze – na dowód opublikował także ich wspólne zdjęcie, które możecie zobaczyć poniżej. 

Andy Muschietti w rozmowie z fanem miał potwierdzić, że nadal jest reżyserem The Brave and the Bold. Wcześniej James Gunn powiedział, że wybrano już scenarzystę filmu. Malki spytał więc, czy jest tego świadomy. Muschietti odpowiedział, że tak. Na tytuł jednak fani będą musieli jeszcze trochę poczekać, biorąc pod uwagę fakt, że najpierw muszą zostać ukończone prace nad The Batman Part II od Matta Reevesa.

Na końcu Malki podsumował, że filmowiec był bardzo miły i był w stanie poprosić go o kilka rad w związku z tym, że sam chciałby w przyszłości kręcić filmy.  

Źródło: https://x.com/Gotham2739/status/1972489030043677133

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  DCU 
batman
Powiązane filmy
The Batman Part II

