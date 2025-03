Na 3. sezon X-Men '97 nie będzie trzeba długo czekać? Aktorka zdradze na jakim etapie są prace

Marvel

1. sezon serialu animowanego X-Men '97 spotkał się z zachwytem krytyków i wielkim uznaniem publiczności. Produkcja Marvel Studios przywróciła zainteresowanie mutantami i zaangażowała publiczność w ponowne śledzenie historii X-Menów z oryginalnego serialu z 1992 roku. Premiera była jednak usłana kontrowersjami z powodu zwolnienia showrunnera, Beau DeMayo. Później na łamach mediów społecznościowych wyrażał swoje niezadowolenie z poczynań Marvel Studios i toczył batalię ze studiem.

Na 3. sezon X-Men '97 nie będzie trzeba długo czekać?

Wielu fanów było niezadowolonych ze zwolnienia DeMayo. Rośnie też niecierpliwość, ponieważ na 2. sezon przyjdzie poczekać co najmniej do 2026 roku. X-Men '97 nie pojawiło się na planszy z premierami na 2025 rok.Prawdopodobnie jest to spowodowane wprowadzaniem zmian do scenariusza 2. sezonu, który DeMayo przygotował, gdy jeszcze pracował w Marvel Studios. Po zwolnieniu rzekomo zdecydowano się na zastąpienie jego prac nowymi pomysłami, co nie spodobało się samemu twórcy.

Możliwe jednak, że na 3. sezon nie przyjdzie czekać tak samo długo. W trakcie moderowanego przez Collider panelu Indiana Comic Convention, Lenore Zann wcielająca się w serialową Rogue zdradziła, żenagrywanie dialogów do 3. sezonu rozpocznie się "w przyszłym tygodniu", a więc pod koniec marca. Potwierdziła też, że 2. sezonu możemy się spodziewać w 2026 roku.

