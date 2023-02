Dead Island 2 z nietypową zmianą daty premiery. Gra zadebiutuje... wcześniej

fot. Deep Silver

Ostatnie lata przyzwyczaiły odbiorców do częstych przesunięć premier gier. Decydowano się na to z różnych powodów, choć najczęściej wiązała się za tym chęć dopracowania produktu przed wypuszczeniem go na rynek. Z inną sytuacją mamy do czynienia w przypadku Dead Island 2, bowiem poinformowano, że tytuł ten trafi na sklepowe półki... o tydzień wcześniej niż pierwotnie zakładano. Zagramy w niego już 21 kwietnia 2023 roku. Jednocześnie poinformowano, że gra ma już "złoty" status co oznacza, że prace nad nią się zakończyły.

Nie ujawniono dlaczego zdecydowano się na taki krok. Można jednak podejrzewać, że wpływ na to miało niedawne przesunięcie debiutu Star Wars Jedi: Ocalały właśnie na 28 kwietnia. Być może twórcy i wydawca nie chcieli rywalizować z tak głośnym tytułem z akcją osadzoną w niezwykle popularnym uniwersum.

Dead Island 2 będzie dostępne na PC (Epic Games Store) oraz konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series S/X.