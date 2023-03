Dead Island 2 - czy do zabawy wymagana jest znajomość pierwszej części i dodatku Riptide?

fot. Deep Silver

Dead Island 2 jest kontynuacją serii gier akcji z elementami RPG osadzonych w świecie opanowanym przez zombie. I chociaż często w tego typu przypadkach znajomość poprzedniczek jest wymagana do zrozumienia wszystkich prezentowanych wydarzeń, tak tutaj będzie inaczej. Zagranie w Dead Island oraz dodatek Dead Island Riptide nie będzie konieczne do tego, by dobrze bawić się w nadchodzącej produkcji.

Ayesha Khan, odpowiedzialna za narrację, wyjaśnia, że chociaż gra rozgrywa się w tym samym świecie, co akcja przedstawiona na wyspie Banoi, to znajomość wcześniejszych tytułów nie będzie wymagana. W "dwójce" dostaniemy bowiem zupełnie nowych bohaterów i historie, a jedynym elementem, który łączy obie produkcje, będzie świat.

Ogólnie rzecz biorąc, chcieliśmy mieć pewność, że w Dead Island 2 będą mogli grać i cieszyć się nim ludzie, którzy dopiero zaczynają przygodę z serią. Nie trzeba będzie grać w Dead Island lub Riptide, aby naprawdę w pełni cieszyć się grą - mówi Ayesha Khan. - Oczywiście znajdziemy w niej easter eggi i zachęcamy ludzi do wędrowania po okolicy, a jeden lub dwa z nich mogą mieć związek z sytuacjami z poprzednich gier - dodaje.

Dead Island 2, po wielu perturbacjach, w końcu zbliża się do premiery, Tytuł, który wielokrotnie był przesuwany, a nawet kasowany i tworzony niemalże od podstaw, ma na rynku ukazać się 21 kwietnia na PC oraz konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series S/X.