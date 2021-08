Dead Space - twórcy zapraszają na stream. Pierwsze spojrzenie na nadchodzący remake

EA

Remake Dead Space był jedną z niespodzianek EA Play Live 21, choć próba zaskoczenia graczy nie do końca się udała, bo wcześniej do sieci trafiło sporo przecieków dotyczących powrotu tej serii horrorów. Jak na razie otrzymaliśmy jednak wyłącznie krótki teaser, choć wkrótce ma się to zmienić. Twórcy zapowiedzieli, że już 31 sierpnia o godzinie 19:00 czasu polskiego odbędzie się transmisja, w której trakcie zobaczymy "bardzo wczesne spojrzenie na produkcję".

Taki dobór słów sugeruje, że raczej nie powinniśmy spodziewać konkretnego materiału z rozgrywki. Najprawdopodobniej zaprezentowany zostanie jakiś niewielki wycinek gry lub grafiki koncepcyjne. Niemniej jednak dla fanów serii takie zajrzenie za kulisy powstawania remaku może być interesujące.

Przypominamy, że odświeżone Dead Space nie doczekało się jak na razie żadnej, nawet przybliżonej daty premiery.