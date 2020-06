Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise - zobacz przedziwny zwiastun gry

Nintendo

Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise to jednocześnie sequel i prequel produkcji z 2010 roku, która zasłynęła z wyjątkowego klimatu, pełnymi garściami czerpiącego z Twin Peaks, a także podzielenia recenzentów - ci wystawiali bowiem temu tytułowi oceny od wyjątkowo niskich, aż po maksymalne. Dotychczasowe materiały wskazują na to, że i kontynuacja będzie tytułem nietypowym i zdecydowanie nie dla każdego. Wyraźnie sugeruje to też nowy, przedziwny zwiastun.

Materiał ma formę spotu reklamującego Le Carré, pozornie zwyczajne i urokliwe miasteczko. Szybko jednak okazuje się, że w miejscu tym dzieją się naprawdę dziwne i trudne do wyjaśnienia rzeczy.

Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise zadebiutuje już 10 lipca. Gra będzie dostępna wyłącznie na konsoli Nintendo Switch.