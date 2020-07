Deadpool 2 - Ryan Reynolds o nawiązaniu do Indiany Jones i Bradzie Pitcie

fot. materiały prasowe

Ryan Reynolds nudził się w weekend więc publikował różne rzeczy na Instagramie. W stories wrzucał coś, co nazwał "bezużytecznymi informacjami". Na wstępie jest to zdjęcie alternatywnego kostiumu superbohatera z Deadpoola 2, który ma więcej czarnych elementów, ale ostatecznie pozostali przy stroju z jedynki.

Do tego pokazał, że jedna z początkowych scen z Deadpoola 2 to nawiązanie do pamiętnej sytuacji z serii Indiana Jones. Nie zabrakło też humorystycznego wpisu związanego z Bradem Pittem. Reynolds wrzucił zdjęcie z planu z Pittem z dopiskiem: "pracowałem z wieloma świetnymi epizodystami".

Zobaczcie zrzut ekranu:

Deadpool 2

Wciąż nie wiadomo, co z Deadpoolem 3. Wiemy tylko, że Reynolds i Marvel Studios rozmawiają o tym, ale żadnych decyzji nie podjęto lub ich nie ogłoszono.