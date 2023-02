Deadpool 3 - bohater z X-Men: Geneza Wolverine dostanie szansę w MCU. Co za zaskoczenie!

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Fot. Materiały prasowe

Scooper to osoba z insiderką, zakulisową wiedzą o tym, co się dzieje w Hollywood. Jedną z takich osób jest Divinity Seeker, który publikuje swoje informacje na Twitterze. Do tej pory one się sprawdzały, więc z tego powodu publikujemy najnowsze doniesienia jego autorstwa. Według niego w Deadpoolu 3 pojawi się Liev Schreiber w roli Victora Creeda znanego także jako Szablozębny. Dodaje, że to rola duża i ważna, więc nie chodzi o cameo. Nawet pada zdanie, że jest nadzieja producentów, by ta postać zagościła w MCU na dłużej. Do tej pory Creed w wykonaniu Schreibera pojawił się tylko w krytykowanym filmie X-Men Geneza: Wolverine.

fot. materiały prasowe

Deadpool 3 - co wiemy?

Główna role grają Hugh Jackman i Ryan Reynolds, którzy odpowiednio wcielą się w Wolverine'a i Deadpoola. Patrick Stewart potwierdził, że zobaczymy go w roli Charlesa Xaviera i zapowiedział występ Iana McKellena w roli Magneto. Postacie zostaną wprowadzone do MCU poprzez motyw multiwersum, czyli alternatywnych światów równoległych. Według plotek multiwersum ma zostać na dobre otwarte w MCU właśnie w tym filmie i cały chaos z tym związany w każdej kolejnej produkcji Sagi Multiwersum będzie obecny.

Za kamerą stanie Shawn Levy. Zdjęcia mają ruszyć niebawem, więc najpewniej główna obsada zostanie ogłoszona, a plotka może zostać potwierdzona. Premiera w listopadzie 2024 roku.